الوصل يستكمل طاقمه الفني

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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رحب نادي الوصل بانضمام كل من إيغور تايسكوفيتش وعماد خليلي، للعمل مدربين مساعدين للمدير الفني الصربي ميلوش ميلوييفيتش، ورحب كذلك بكل من بول ميشيل للعمل مسؤولاً عن التحليل الفني، وبن ووترز للعمل محللاً فنياً، وذلك ضمن الطاقم الفني للفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه تدريبات الفريق على ملعبه في استاد زعبيل، استعداداً للسفر غداً الأربعاء، إلى المعسكر الخارجي في هولندا، ويستمر حتى 2 أغسطس 2024، تحضيراً للموسم الجديد.

ويطمح الوصل الى متابعة تألقه خلال الموسم المقبل والاحتفاظ بثنائية الدوري والكأس.

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