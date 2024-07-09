3.5 ملايين يورو قيمة صفقة أوتيلي للوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة التعاقد رسمياً مع الجناح النيجيري فيليب أوتيلي، قادماً من نادي كلوج الروماني، ليعزز هجوم العنابي في الموسم المقبل. وبلغت قيمة الصفقة 3.5 ملايين يورو (نحو 13.93 مليون درهم) بحسب مصادر، دفعها الوحدة لشراء اللاعب من ناديه الروماني، ليصبح ثالث صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع الصربي ساشا والنيجيري في فئة المقيمين فافور أوغبو.

كما اقترب النادي مع ضم لاعب خط الوسط الكرواتي كارلو موهار وزميل أوتيلي في فريق كلوج، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه، في صفقة تقدر بمليون يورو، وذلك لتعويض رحيل البرازيلي آلان في خانة الارتكاز.

وأعرب أوتيلي في بيان رسمي نشره الوحدة على حسابه في موقع التواصل «إكس» عن سعادته بالانضمام للنادي، وأبدى حماسه للتحديات والمنافسات التي تنتظره بقميص العنابي.

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