«البرتقالي» يستعد للموسم الجديد

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان إعداده للموسم الجديد، مساء أول من أمس على ملعبه باستاد راشد بن سعيد، وسبق التدريب الأول اجتماع مشترك لمجلس إدارة النادي برئاسة خليفة الجرمن مع المدير الفني الصربي غوران، بحضور ماجد العسم المشرف العام للفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ثم اجتماع آخر مع اللاعبين في غرفة الملابس قبل التوجه للملعب.

وعبر المدرب غوران عن سعادته بالعودة لتدريب عجمان مرة ثانية، مشيراً في حديثه أمام اللاعبين أن فترته السابقة مع الفريق كانت المحفز لعودته من جديد واصفاً النادي بالعائلة بفضل الأجواء المستقرة والتعامل الذي يشعر به كل شخص يعمل في عجمان.

وخاض الفريق أول تدريباته في الملعب واشتملت على تدريبات لياقة وجوانب تكتيكية، وتتواصل التمارين يومياً حتى 13 من الشهر الحالي على أن يغادر الفريق في اليوم التالي لمعسكره الخارجي في صربيا.

وشارك في بداية التجمع الداخلي جميع اللاعبين بمن فيهم الجدد.

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