المغربي الحسين عموتة مدرباً للجزيرة حتى 2026

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة عن التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، اعتباراً من الموسم المقبل ولمدة موسمين حتى 2026.

ويقود عموتة الجزيرة خلفاً للفرنسي غريغوري الذي قاد الفريق في الموسم الماضي، بعد إقالة الروماني رادوي بسبب سوء النتائج.

ومن المقرر أن يبدأ عموتة الذي يخوض تجربته التدريبية الأولى في الإمارات مهام عمله مع الجزيرة من خلال المعسكر الخارجي الذي يقام في إسبانيا، خلال يوليو الجاري، استعداداً للموسم المقبل.

ويمتلك عموتة سيرة ذاتية مميزة كمدرب، مع أندية عدة مثل الوداد والفتح الرباطي والجيش الملكي المغربي، والسد القطري، ومنتخب المغرب للمحليين، وحقق لقب الدوري المغربي مرتين، ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية والدوري القطري وكأس أمير قطر مرتين. و قاد عموتة «النشامى» إلى نهائي كأس آسيا 2023 في الدوحة، والتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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