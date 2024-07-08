اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في «خليجية كواترو» بعجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت منافسات الدور الأول من النسخة السابعة لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية، التي يستضيفها مركز كواترو الرياضي في عجمان، برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ومشاركة 18 فريقاً، يمثلون 3 فئات عمرية مختلفة.

وضمِن فريق الأكاديمية الأرجنتينية صدارة المجموعة الأولى في بطولة تحت 12 سنة، بعد تعادله السلبي مع أكاديمية سفنتين فور، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويتأهل عبر بوابة الصدارة إلى الدور نصف النهائي، بفارق الأهداف عن سفنتين فور، الذي تأهل كوصيف للمجموعة، ونال نجومية المباراة حميد مشعل من سفنتين فور.

وفي المجموعة الثانية، حقق أكاديمية أوليه العلامة الكاملة، بفوزه على أكاديمية نادي العين بنتيجة 3-1، ليرتفع برصيده إلى 6 نقاط، ويضمن تأهله لنصف النهائي كمتصدر للمجموعة، فيما تأهل أكاديمية العين بمركز الوصافة، وحصل ريان خالد من أوليه على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويلتقي في الدور نصف النهائي الأكاديمية الأرجنتينية بفريق أكاديمية نادي العين، الخامسة مساء الأربعاء، بينما يجمع اللقاء الثاني في نفس الدور، فريقي أكاديمية أوليه وأكاديمية سفنتين فور، في الخامسة والنصف مساء.

وفي فئة تحت 14 سنة، عزز فريق أكاديمية سمارت الكروية صدارته للمجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، بعدما تغلب على الأكاديمية الأرجنتينية بنتيجة 2-0، في مباراة حصد فيها فاضل عباس من سمارت نجومية المباراة، وخطف الأكاديمية الأرجنتينية المركز الثاني، برصيد نقطة واحدة، رغم تساويه في النقاط والأهداف مع أكاديمية سفنتين فور، مستفيداً من أفضلية الحصول على إنذارات أقل.

وفي المجموعة الثانية، حقق أكاديمية أوليه فوزاً كاسحاً على أكاديمية العطار الرياضية بنتيجة 7-1، في مباراة نال نجوميتها كيتا أبوبكر، الذي سجل هدفين، ليتأهل للدور نصف النهائي كمتصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تأهل فريق أكاديمية ساوة الرياضية، عبر مركز الوصيف برصيد 3 نقاط.

ويواجه سمارت الكروية فريق ساوة الرياضية، في المباراة الأولى للدور نصف النهائي، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي أكاديمية أوليه والأكاديمية الأرجنتينية.

أما في مباريات فئة تحت 16 سنة، فقد تأهل فريق الأكاديمية الأرجنتينية كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفوزه على أكاديمية ليو بنتيجة 3-1، في مباراة نال نجوميتها اللاعب فيور الوكو من الفريق الفائز، وتأهل أكاديمية الجوهرة ثانياً برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، فاز أكاديمية نادي العين على أكاديمية B.one بنتيجة 2-0، في مباراة نال نجوميتها اللاعب عدي وسيم من الفريق الخاسر، ليرفع العين رصيده إلى 4 نقاط، ويتأهل متصدراً للمجموعة، فيما تأهل أكاديمية سبورت فور أوول وصيفاً للمجموعة برصيد نقطتين.

ويلعب الأكاديمية الأرجنتينية مع سبورت فور أوول في المباراة الأولى للدور نصف النهائي، وتجمع المباراة الثانية فريق أكاديمية نادي العين بفريق أكاديمية الجوهرة.

وفي بطولة الألعاب الإلكترونية، فاز أكاديمية أوليه على أكاديمية ساوة الرياضية 4-1، وأكاديمية B.one على أكاديمية سفنتين فور 2-1، بينما فاز في المجموعة الثانية سمارت الكروية على العطار الرياضية 5-2، والأكاديمية الأرجنتينية على أكاديمية ليو بهدف وحيد.

وتقام غداً، الثلاثاء، على هامش المهرجان الكروي، عدد من الفعاليات المصاحبة، إذ تنظم اللجنة المنظمة في الفترة الصباحية دورة تدريبية معتمدة للمدربين، بينما تشهد الفترة المسائية تنظيم المجلس الخليجي، بحضور عدد من المسؤولين الرياضيين، لمناقشة واقع الأكاديميات الرياضية الخليجية، وتعزيز سبل تطويرها.

كما تقام بطولة المهارات بين الفرق المشاركة خلال يوم استراحة الفرق، بهدف تنمية وتطوير المهارات الكروية للاعبين الصاعدين، وإضفاء روح التنافس والتحدي بين الأشقاء الخليجيين، في أجواء ترفيهية تنافسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز