"أدنوك للتوزيع": مستمرون في رعاية دوري المحترفين لكرة القدم

المصدر: وام

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أكد المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، استمرار رعاية الشركة لـ"دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم"، إضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية الأخرى مثل "ماراثون أدنوك أبوظبي".

وأثنى اللمكي على التنظيم الجيد لقرعة دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد في مركز أبوظبي للطاقة، وجهود رابطة المحترفين الإماراتية، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للعام الثاني على التوالي في مراسم القرعة، بما يعكس التطور الكبير من قبل الرابطة لتعزيز نجاح مسابقة الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وقال، بمناسبة الاستعداد للموسم الجديد 2024- 2025، إن رعاية الرياضة تعد جزءاً من فلسفة وثقافة شركة أدنوك تحت شعار “الرياضة طاقة للحياة"، وأدنوك أيضاً “طاقة للحياة”، وسيكون لهذه الرعاية مردودها الإيجابي للرياضة بشكل عام.

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