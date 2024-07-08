النقبي: مواجهة صعبة بين خورفكان والشارقة

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب عبد الرحمن النقبي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي خورفكان عن أمله في أن تكون انطلاقة موسم دوري المحترفين 2025-2024 بمستوى القرعة نفسه التي أجريت أول من أمس، مشيراً إلى أن فريقه سيكون على أهبة الاستعداد لمباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد أن أوقعت القرعة فريقه في مواجهة الشارقة في المباراة الافتتاحية الأولى في ديربي مثير، مشيراً إلى صعوبة هذه المباراة، وتابع: خورفكان يسعى للمنافسة في بطولات الموسم الكروي المقبل إلى جانب النتائج المميزة وتقديم العرض المنتظر من قبل جماهير «النسور».

ولفت النقبي، إلى أن شكل ووضعية خورفكان ستختلف كثيراً عن ما ظهر عليه الفريق في الموسم الأخير، وذلك في أعقاب التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الروماني دانيال ايسايلا وكلنا ثقة في طاقم الجهاز الفني الجديد للفريق، ونسعى للمنافسة في بطولات الكؤوس، وأضاف: سيكون هناك تطور فني وإداري بقيادة الدكتور عمار علاي رئيس الشركة والذي يملك فكراً طموحاً لتطوير اللعبة في النادي وتحقيق النتائج المنتظرة من قبل الجمهور. وأضاف النقبي: بتكاتف الجميع سيكون للفريق شأن كبير وما لمسناه حالياً مع انطلاقة التجمع الداخلي يدل على الجاهزية الكبيرة للاعبين والفكر الذي يتمتع به الجهاز الفني، إلى جانب الرغبة الواضحة والمعنويات التي بدأ بها لاعبو الفريق الموسم الجديد.

على جانب آخر، شهد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، جانباً من تدريبات الفريق الأول بنادي خورفكان بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، وعقب المران، التقى الحزامي باللاعبين والجهازين الفني والإداري، وأكد ضرورة الارتقاء بمستوى الفريق والعمل بجهد كبير خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز