الوصل يبدأ تدريباته في زعبيل استعداداً للمنافسات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل تدريبه الأول على ملعبه في استاد زعبيل على فترتين، أول من أمس، بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، وبمشاركة لاعبي الفريق بعدما أنهوا الإجازة الصيفية، وبحضور عدد من قيادات النادي، وتقدمهم أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، وذلك استعداداً للموسم الجديد 2025-2024.

وخضع اللاعبون خلال الفترة الصباحية لتدريبات داخل الصالة المغلقة، وركز خلالها الجهاز الفني على تدريبات خاصة باستعادة اللياقة البدنية، بعد فترة توقف طويلة للاعبين عن التدريبات، وفي الفترة المسائية تم التركيز على تدريبات أخرى لرفع معدلات اللياقة البدنية، مع تدريبات فنية فردية وجماعية.

وتحدث الشعفار مع اللاعبين في بداية التدريب المسائي، ورحب بجميع عناصر الفريق، وطالبهم بخوض الموسم الجديد بنفس الروح القتالية العالية، التي ظهروا عليها في الموسم الماضي، ونجحوا من خلالها في الوصول إلى منصة تتويج دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهما اللقبان اللذان يدافع عنهما «الإمبراطور» في الموسم القادم.

وسيكون الوصل مطالباً أيضاً بالسعي إلى الفوز بكأس السوبر عندما يخوض مباراتهما أمام شباب الأهلي، والمنافسة بقوة على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي سيبدأ مشواره فيها من الدور ربع النهائي، الذي تأهل إليه مباشرة بصفته بطلاً لدوري الموسم الماضي، فيما سيبدأ مشواره في النسخة المقبلة للدوري بالحلول ضيفاً على كلباء بالجولة الأولى، ويستضيف دبا الحصن بالجولة الثانية.

ويقص «الإمبراطور» شريط مواجهات القمة بخوض «ديربي بر دبي» أمام النصر في الجولة الثالثة، ويحل ضيفاً على العين بطل آسيا في الرابعة، ويستضيف خورفكان في الخامسة، ويحل ضيفاً على عجمان في السادسة، ويلتقي الجزيرة والوحدة في الجولتين السابعة والثامنة على التوالي، والبطائح بالجولة التاسعة، وشباب الأهلي في العاشرة، والعروبة في الجولة 11، وبني ياس في الجولة 12، ويختتم الوصل الدور الأول بلقاء ضيفه الشارقة في الجولة 13.

وعلى الصعيد الخارجي تنتظر الوصل مشاركة مهمة في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب ممثلي الدولة في تلك البطولة العين وشباب الأهلي، ويبدأ «الإمبراطور» طريقه في البطولة من الدور الرئيسي، الذي ستجرى مراسم قرعة مبارياته يوم 16 أغسطس المقبل، كما يلتقي السد في مباراة متوقعة خلال يناير المقبل، على درع السوبر «الإماراتي – القطري».

وتجدر الإشارة إلى أن الوصل سيغادر إلى هولندا الأربعاء المقبل، لبدء معسكره الخارجي الذي يستمر حتى يوم 2 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله 5 مباريات ودية، وتم تحديد مواجهة أياكس أمستردام يوم 18 يوليو، على أن تحدد لاحقاً أطراف المباريات الأخرى المقررة أيام 23 و27 و31 من الشهر نفسه، و1 أغسطس المقبل، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة 3 أيام بعد العودة إلى الدولة، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته خلال معسكره بدبي 5 أغسطس المقبل.

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