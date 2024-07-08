مجلس إدارة نادي حتا يعقد اجتماعه الأول

المصدر: دبي ـ البيان

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رفع مجلس إدارة نادي حتا الرياضي أسمى آيات الشكر للشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي على الثقة الغالية، وعاهدوا ببذل أقصى الجهود لتحقيق تطلعات سموه ومحبي النادي. كما تقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير لنادي حتا خاصة ولكل أندية دبي عامة، وتوفير سبل النجاح لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي حتا الرياضي بعد التشكيل الأخير الذي عقد بمقر إدارة النادي مساء أول من أمس برئاسة محمد البدواوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء. وتقدم مجلس الإدارة الجديد بالشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي السابقين وفي مقدمتهم علي محمد عبيد البدواوي على كل ما قدموه من جهد لخدمة النادي.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن هذا التكليف في قيادة دفة النادي خلال المرحلة القادمة يتطلب من الجميع العمل بتكاتف وبروح الفريق الواحد للارتقاء بالنادي وتحقيق طموحات محبيه رياضياً وثقافياً واجتماعياً.

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