صفقة الموسم..النصر يضم مبخوت الهداف التاريخي لدوري المحترفين رسمياً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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كسب النصر صفقة الموسم الكروي الجديد، بعد أن نجح في ضم علي مبخوت (33 عاما) مهاجم الجزيرة السابق والهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين إلى صفوفه.

وأعلن العميد عن التوقيع رسميا مع اللاعب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة متميزة على الساعة 7 مساء في إشارة إلى الرقم الذي سيحمله مبخوت في تشكيلة النصر وهو رقمه المفضل.

وجاء التوقيع مع مبخوت، الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني برصيد 85 هدفا، بعد مفاوضات ماراثونية خاضها العميد مع اللاعب الذي تلقى عدة عروض من أبرز أندية دوري المحترفين.

وأشعل مبخوت "الميركاتو الصيفي" منذ إعلان مغادرته للجزيرة بداية الشهر الماضي نظرا لمكانته في الكرة الإماراتية وسجله التهديفي الحافل مع الجزيرة لمدة 16 موسماً وهو الهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين بـ 218 هدفاً.

وأحرز مبخوت 8 ألقاب مع الجزيرة، بواقع 3 ألقاب دوري مواسم 2010 – 2011 و 2016 – 2017 و 2020 – 2021، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مرات مواسم 2010 – 2011 و 2011 – 2012 و 2015 – 2016 ، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي موسم 2009 – 2010 ، وكأس السوبر الإماراتي 2021.

وحصل مبخوت على لقب هداف دوري المحترفين في مناسبتين، وهداف كأس الخليج مرتين أيضاً، وهداف كأس آسيا في عام 2015، وهو صاحب أسرع هدف في تاريخ النهائيات الآسيوية.

من جهة أخرى، يغادر النصر غدا الاثنين لإقامة معسكره الخارجي في هولندا ضمن تحضيراته للموسم الجديد، ويستمر المعسكر حتى 29 الجاري ويخوض خلاله الفريق 3 تجارب ودية.

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