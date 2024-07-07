علي مبخوت يجتاز الفحص الطبي استعدادا للانتقال للنصر

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتاز علي مبخوت مهاجم الجزيرة السابق والهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين، الفحص الطبي خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيدًا لانتقاله رسميا إلى النصر، بعد أن أشعل أخبار الانتقالات الصيفية منذ إعلان رحيله عن ناديه السابق.

وخاض النصر مفاوضات ماراثونية مع اللاعب في ظل العروض التي تلقاها مبخوت في الفترة الأخيرة من أكثر من نادي من دوري المحترفين قبل أن ينجح الطرفان في الوصول إلى اتفاق نهائي حول جميع التفاصيل في انتظار التوقيع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعتبر انضمام مبخوت للنصر صفقة الموسم الكروي الجديد، نظرا لمكانة اللاعب وسجله التهديفي الحافل مع الجزيرة لمدة 16 موسماً متتاليا قبل مغادرته الفريق بنهاية الموسم الماضي الذي شهد تسجيله 10 أهداف في 20 مباراة ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإماراتي بـ 218 هدفاً، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني برصيد 85 هدفاً.

وأحرز مبخوت 8 ألقاب مع الجزيرة، بواقع 3 ألقاب دوري مواسم 2010 – 2011 و 2016 – 2017 و 2020 – 2021، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مرات مواسم 2010 – 2011 و 2011 – 2012 و 2015 – 2016 ، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي موسم 2009 – 2010 ، وكأس السوبر الإماراتي 2021.

وحصل مبخوت على لقب هداف دوري المحترفين في مناسبتين، وهداف كأس الخليج مرتين أيضاً، وهداف كأس آسيا في عام 2015، وهو صاحب أسرع هدف في تاريخ النهائيات الآسيوية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز