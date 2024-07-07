ديالو وبالاسيوس وحارب ورحيمي الأعلى قيمة في «دورينا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اعتبر المرصد العالمي لإحصائيات وأرقام كرة القدم، أن الإيفواري المقيم أداما ديالو مهاجم الوصل، هو اللاعب الأعلى قيمة في «ميركاتو» دوري أدنوك للمحترفين، وقدر قيمة اللاعب التسويقية ما بين 4.6 إلى 6.1 ملايين يورو، مشيراً إلى أن عقده ينتهي 2028، وتلاه الإيطالي ماتياس بالاسيوس لاعب العين المقيم، وقدر قيمته التسويقية ما بين 2.3 إلى 2.9 مليون يورو وينتهي عقده 2026، وحارب عبد الله سهيل لاعب شباب الأهلي، بقيمة 1.9 إلى 2.4 مليون، والمغربي سفيان رحيمي لاعب العين ما بين 1.9 إلى 2.3 مليون وينتهي عقده 2025، والبرازيلي رينان دا سيلفا لاعب شباب الأهلي ما بين 1.8 إلى 2.3 مليون، وتنتهي عقود اللاعبين الثلاثة عام 2025، وعبد الله رمضان لاعب الجزيرة ما بين 1.8 إلى 2.1 مليون يورو، وينتهي عقده 2028.

كما رصد الموقع عدداً من الإحصائيات والأرقام المهمة عن دوري أدنوك للمحترفين في دراسة شملت 53 دورياً وطنياً على مستوى العالم، وضمت 847 فريقاً، و14105 مباريات، و26498 لاعباً، وبلغ متوسط أعمار اللاعبين 27.2 سنة، وهو ما كشفته الدراسة التي وضعت دورينا في المركز 19 وفقاً لمعدل أعمار لاعبيه بمتوسط 27.7 سنة للاعب الواحد، وامتلك عجمان القائمة الأكبر في معدل أعمار لاعبيه بمتوسط 29 سنة، والعين الأصغر بمتوسط 26.3 سنة للاعب الواحد، فيما كان الدوري الصيني الأكبر بمتوسط 29.4 سنة، والدوري السلوفيني الأصغر بمتوسط 24.9 سنة.

وجاء دوري أدنوك للمحترفين، في المركز 16 بقائمة معدل مشاركة أنديته بلاعبين لا يتجاوزون 21 عاماً بنسبة 18% من دقائق مبارياته، وتصدر الجزيرة قائمة أندية المسابقة بنسبة مشاركة 48.6%، وتصدر الدوري الأوزبكي القائمة بنسبة مشاركة 26.5%، وجاء الدوري التركي في المركز الأخير بنسبة 4.2%، كما جاء ترتيب دورينا في المركز 11 بقائمة دقائق مشاركة اللاعبين الأجانب في مبارياته بنسبة 53.4%، وجاء الوصل في مقدمة ترتيب أنديتنا بنسبة 66.2%، وخورفكان الأخير بنسبة 46.5%، وتصدر الدوري القبرصي القائمة بنسبة 78.3%، والدوري الكولومبي الأخير بنسبة 11%.

أما بالنسبة لمعدل الاستقرار، الذي يقاس باستقرار تشكيلات اللاعبين، فاحتل دوري أدنوك للمحترفين المركز الثالث حتى 30 يونيو الماضي، بمعدل 30.2 شهراً، ويسبقه الدوري الألماني في المركز الأول بمعدل 33.8 شهراً، والدوري الإسباني في المركز الثاني بمعدل 32.1 شهراً، واعتلى الجزيرة قمة دورينا بمعدل 59.1 شهراً، وتلاه بني ياس 48.9 شهراً، والأقل البطائح 9.3 أشهر، وأخيراً، احتل دورينا المركز 49 في مقياس أطوال اللاعبين بمتوسط 178.3 سم للاعب الواحد، والأعلى شباب الأهلي 179.7 سم، والأقل 175.8 سم، وتصدر الدوري الألماني القائمة بمتوسط 184.5 سم، وجاء دوري جنوب أفريقيا في المركز الأخير بمتوسط 177.7 سم.

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