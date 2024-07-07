حمدان بن مبارك: مستوى «أبيض الشباب» في غرب آسيا جاء نتيجة عمل متواصل

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بأداء ونتائج منتخب الشباب تحت 20 سنة في بطولة الديار العربية، غرب آسيا، مؤكداً أن المستوى الذي ظهر به «أبيض الشباب»، جاء نتيجة عمل متواصل خلال المعسكرات والمباريات، وثمّن دور الجهازين الفني والإداري في إعداد المنتخب بالصورة المناسبة لهذه البطولة، داعياً إلى الاستفادة من تجارب هذه المشاركة ونتائجها في البطولات المقبلة.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك: «نشيد بالتزام اللاعبين وحرصهم على تقديم مستويات جيدة، ونثمن دور جميع عناصر البعثة التي رافقت منتخب الشباب في البطولة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، واتحاد الكرة يوفر بيئة محفزة للمنتخبات الوطنية كافة من أجل تحقيق أهدافها وتطلعات جماهيرها، ولاعبي أبيض الشباب هم رافد حيوي للمنتخبين الوطني الأول والأولمبي، وسيكونون مؤثرين في أنديتهم، لذلك ندعوهم إلى مواصلة صقل مواهبهم وتطويرها لخدمة الكرة الإماراتية».

وقال مدرب منتخبنا سليم عبد الرحمن: بطولة الديار العربية كانت محطة جيدة لاكتساب مزيد من الخبرات قبل التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب التي تبدأ في سبتمبر المقبل، مؤكداً أن «أبيض الشباب» خرج بفوائد فنية عدة ستنعكس إيجاباً على المنتخب واللاعبين، وأشاد المدرب بأداء اللاعبين خلال البطولة، مشيراً إلى أن هذه النخبة الشابة ينتظرها مستقبل واعد، وننتظر منهم الكثير في التصفيات المقبلة، وثمن دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة لـ«أبيض الشباب»، مؤكداً أن المنتخب حظي باهتمام كبير ومتابعة متواصلة خلال البطولة وقبلها.

وشهدت مراسم تتويج المنتخب السعودي، كل من هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وإبراهيم النمر عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، ونعيم البكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وأحمد البحراني مدير البطولة، وراكان العتيبي ممثل شركة الديار العربية راعي البطولة، وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا.

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