24 لاعباً في قائمة الوحدة بمعسكر صربيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، صباح اليوم الأحد، متوجهة إلى صربيا، لإقامة المعسكر الخارجي الذي يخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية، ويستمر حتى 2 أغسطس المقبل، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وأعلن الوحدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» قائمة لاعبيه في المعسكر الصربي وتضم 24 لاعباً، هم: راشد علي، زايد الحمادي، هزاع عمار في حراسة المرمى، لوكاس بيمنتا، ساشا إيفكوفيتش، علاء الدين زهير، جيانلوكا مونيز، أحمد نور الله، روبن فيليب، عبد الله أحمد، خوجيمات إيركينوف، عبد العزيز البلوشي، عبد الله حمد، عمر أدامو، فافور أوغبو، فاكوندو دانييل، أحمد جوار، منصور سعيد، هزاع شهاب، منصور برغش، محمد علي، راشد عصام، وعمر خريبين. بالإضافة إلى النيجيري فيليب أوتيلي الذي نجح الوحدة في التعاقد معه قادماً من كلوج الروماني ليصبح ثالث صفقات الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية، حيث حسمت إدارة شركة الكرة صفقة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، وهداف الدوري الروماني في الموسم الماضي، بعد إكمال إجراءات التعاقد معه، إذ حصل الوحدة على خدمات اللاعب رغم اهتمام عدد من الأندية الأوروبية أبرزها برايتون الإنجليزي، لتضم القائمة في معسكر صربيا 24 لاعباً، في انتظار إبرام صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق.

وخرج من قائمة الوحدة في المعسكر الثلاثي الحارس محمد الشامسي، ولاعب خط الوسط طحنون الزعابي، والمدافع أحمد راشد، وذلك بعدما خرجوا من حسابات النادي للموسم المقبل، الذي يقوده النرويجي روني دايلا الذي تعاقد معه النادي خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش، ويضم الجهاز الفني المعاون لديلا، نجم اسكتلندا السابق ونادي رينجرز، كيني ميلر كمساعد مدرب، والإنجليزي ليام بول محللاً للأداء، والإيطالي ماركو فاجو مدرباً للياقة البدنية.

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