العين يعسكر في المغرب استعداداً للموسم الجديد

المصدر: وام

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أعلن فريق العين إجراء الفحوصات الطبية للاعبيه أيام 13 و14 و15 يوليو الجاري مع منحهم راحة لمدة 24 ساعة قبيل مغادرة بعثته إلى المملكة المغربية الشقيقة يوم 17 يوليو الجاري لإقامة معسكر إعداد في العاصمة الرباط يمتد حتى 11 أغسطس المقبل استعداداً للموسم الجديد 2024- 2025.

وقال أحمد الشامسي مدير فريق العين على هامش مشاركته في مراسم قرعة الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إن العين يستعد للمشاركة في العديد من الاستحقاقات المهمة في بطولة القارات للأندية الأبطال بوصفه بطلاً لدوري أبطال آسيا 2023-2024 إضافة إلى تمثيل الدولة والقارة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد وبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025 إلى جانب المسابقات المحلية المقررة.

وأشار إلى وجود ترتيبات جارية الآن بخصوص المباريات الودية المقررة في معسكر المغرب لتحقيق الاستفادة الفنية المطلوبة، وتوقع في الوقت نفسه موسماً مميزاً لتحقيق تطلعات وطموحات جماهير النادي في حصد أفضل النتائج، لوضع الفريق في دائرة المنافسة على البطولات المحلية والخارجية.

وأشاد الشامسي بحرص اتحاد الكرة واهتمامه بتذليل الصعوبات التي قد تواجه الأندية الإماراتية المشاركة في البطولات الخارجية، ودعمه لتواجدها في هذه المنافسات آملاً في موسم استثنائي لجميع الأندية المحلية خلال مشاركاتها الخارجية.

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