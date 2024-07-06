تعادلان و4 انتصارات في انطلاقة «الأكاديميات الخليجية» في عجمان

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

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انطلقت مساء أول من أمس على ملاعب مركز كواترو الرياضي في عجمان، منافسات النسخة السابعة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي تقام تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان ويستضيفها مركز كواترو الرياضي حتى 11 يوليو الجاري بمشاركة 18 فريقاً يمثلون 3 فئات مختلفة.

وتحظى البطولة بدعم مميز من دائرة التنمية السياحية في عجمان، ورعاية مجموعة لافيش للعطور الراعي الذهبي للبطولة، إضافة إلى جمعية الإحسان الخيرية.

وأسفرت مباريات اليوم الأول عن انتصار فريق الأكاديمية الأرجنتينية الإماراتية على أكاديمية اليمن السعيد برباعية نظيفة ضمن المجموعة الأولى لفئة تحت 12 سنة ونال حمد إسماعيل من الفريق الفائز نجومية المباراة.

وفي المجموعة الثانية حقق أكاديمية أوليه البحريني حامل اللقب فوزاً صعباً على أكاديمية سمارت الكروية العماني 2 ـ 1 وتوج راشد جمال من أوليه نجماً للمباراة.

وضمن منافسات المجموعة الأولى فئة تحت 14 سنة خيم التعادل الإيجابي 1 ـ 1على نتيجة مباراة الأكاديمية الأرجنتينية وفريق أكاديمية سفنتين فور الكويتي وحصل سيف ماجد من الأرجنتينية على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفي المجموعة الثانية فاز فريق أكاديمية أوليه على أكاديمية ساوه الرياضية العراقي 3 ـ 1 ونال كيتا أبوبكر من أوليه نجومية المباراة.

وفي فئة تحت 16 سنة ولحساب المجموعة الأولى تغلب الأكاديمية الأرجنتينية على أكاديمية الجوهرة العماني 2 ـ 1 وخطف مروان عمار من الفريق الفائز جائزة اللاعب الأفضل، فيما حسم التعادل الإيجابي 4 ـ 4 مباراة أكاديمية نادي العين وأكاديمية سبورت فور أوول ونال محمد وليد من سبورت فور أوول نجومية المباراة.

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