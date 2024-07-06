محمد المنصوري لاعب منتخب الشباب أفضل لاعبي غرب آسيا

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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نال محمد المنصوري لاعب منتخبنا الوطني للشباب، جائزة أفضل لاعب في بطولة الديار العربية، بطولة غرب آسيا للشباب، والتي توج المنتخب السعودي بلقبها مساء أول من أمس، بعد فوزه على منتخبنا الوطني بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، فيما نال إبراهيم صبرة مهاجم المنتخب الأردني، جائزة هداف البطولة، ومحمود البريه حارس مرمى المنتخب السعودي، جائزة أفضل حارس.

وشهدت مراسم تتويج المنتخب السعودي بلقب النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا، بعدما سبق وتوج المنتخب العراقي، بلقب النسختين الأولى والثانية عامي 2019 و2021، كل من هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وإبراهيم النمر عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، ونعيم البكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وأحمد البحراني مدير البطولة، وراكان العتيبي ممثل شركة الديار العربية راعي البطولة، وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن لاعبي منتخبنا الوطني أحمد ومحمد ناصر العبيدلي، غابا عن المباراة النهائية أول من أمس، لوفاة شقيقهما الأكبر، وقام لاعبو «الأبيض» برفع قميص اللاعبين في اللقطة الجماعية قبل بدء المباراة، مساندة لزميليهما الغائبين.

وكان منتخبنا الوطني، قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب الأردني 2-1، وتأهل المنتخب السعودي بفوزه على المنتخب السوري 2-0، في مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة التي أقيمت بمشاركة قياسية بلغت 12 منتخباً وزعوا على 3 مجموعات، وشارك فيها منتخب ألبانيا ضيفاً بدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، كخطوة أولى ضمن اتفاقية التعاون المنتظر توقيعها بين اتحادي غرب آسيا وأوروبا لكرة القدم.

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