نادي الوحدة يحسم صفقة النيجيري فيليب أوتيلي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم الوحدة صفقة اللاعب النيجيري فيليب أوتيلي جناح نادي كلوج الروماني ليصبح ثالث صفقات العنابي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً للموسم الجديد.

وعلم "البيان الرياضي" أن الوحدة نجح في ضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، وهداف الدوري الروماني مع فريقه في الموسم الماضي، على الرغم من اهتمام عدد من الأندية الأوروبية باللاعب أبرزها برايتون الإنجليزي، حيث أنهى الوحدة إجراءات التعاقد في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يتواجد أوتيلي مع بعثة الفريق المغادرة، غداً الأحد، إلى المعسكر الخارجي الذي يقام في صربيا، في بداية فترة إعداد الفريق للموسم المقبل، والتي تضم 23 لاعباً إلى جانب أوتيلي الوافد الجديد.

يذكر أن أوتيلي شارك مع نادي كلوج في الموسم الماضي في 45 مباراة في كل المسابقات، وسجل 18 هدفاً وصنع 8، وتوج بلقب هداف الدوري الروماني مناصفة مع فلورينيل كومان مهاجم ستيوا بوخارست.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز