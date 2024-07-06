شرطة دبي تختتم بطولات هور العنز المجتمعية

المصدر: البيان

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شهد العميد منصور القرقاوي، مدير الادارة العامة للشؤون الإدارية، بحضور العقيد خليفة علي راشد، مدير مركز شرطة المرقبات بالوكالة، والسيدة فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية بشرطة دبي، ختام بطولة هور العنز المجتمعية بمشاركة (860) لاعباً يمثلون (62) فريقا من مختلف فئات المجتمع في (5) بطولات رياضية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين التي نظمه مجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة المرقبات بالتعاون مع إدارة الحدائق في بلدية دبي.

وأكد العميد منصور القرقاوي أن البطولات هدفت الى ترسيخ قيم الشراكة والتنمية، وقيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وحياة سعيدة في الأحياء السكنية، وتعزيز شعور الأفراد بالأمان والسعادة، ويستدل على ذلك بالإقبال المتزايد والمستمر للمشاركة في فعاليات وأنشطة مجلس الروح الايجابية على مدار السنة، والتفاعل مع الرياضة المجتمعية على مدار شهر كامل والبرامج المجتمعية والدورات والمحاضرات والمسابقات الثقافية التي نفذها المجلس بهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، لترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين سواء كانت توعوية أو مجتمعية أو رياضية، موجهاً شكره إلى كافة الشركاء الداخليين والخارجيين، والذين كان لهم دور كبير في إنجاح الفعاليات.

من جانبها، أكدت السيدة فاطمة بوحجير ، أن البطولات الرياضية تضمنت العديد من البرامج التوعوية والثقافية الهادفة إلى توعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم والأخلاق الحميدة وتقاليد مجتمعنا الأصيلة التي تسهم في تنشئتهم بالصورة المطلوبة وتصنع منهم رجالا نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل، كما تسهم في صقل شخصياتهم وتعزز الثقة لديهم إلى جانب تنظيم المنافسات الرياضية التي تعود على أفراد المجتمع بالكثير من الفوائد الصحية والنفسية وتعزز العلاقات الاجتماعية.

شراكة فعالة

وأكدت أن فعاليات بطولات هور العنز المجتمعية يتم تنظيمها بمشاركة كل من شرطة دبي، وبلدية دبي (إدارة الحدائق، وشركة سامسونغ وعيادة انفينتي، موجهة شكرها لكافة الجهات الداعمة على الخدمات المتنوعة والبرامج التوعوية لتعزيز قيم التسامح لديهم وتنشر الثقافة الرياضية بينهم.

وفي الختام قام العميد منصور القرقاوي والعقيد خليفة علي راشد بتكريم الفرق الفائزة في شد الحبل والكريكت وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة.

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