حمدان بن مبارك يشيد بأداء ونتائج منتخب الشباب في بطولة الديار العربية

المصدر: البيان

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أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بأداء ونتائج منتخب الشباب تحت 20 سنة في بطولة الديار العربية "غرب آسيا", مؤكداً أن المستوى الذي ظهر به أبيض الشباب جاء نتيجة عمل متواصل خلال المعسكرات والمباريات.

وثمن معالي رئيس الاتحاد دور الجهاز الفني والإداري في إعداد المنتخب بالصورة المناسبة لهذه البطولة, داعياً إلى الاستفادة من تجارب هذه المشاركة ونتائجها في البطولات المقبلة.

وأضاف : "نُشيد بالتزام اللاعبين وحرصهم على تقديم مستويات جيدة, ونثمن دور جميع عناصر البعثة التي رافقت منتخب الشباب في البطولة التي استضافتها المملكة العربية السعودية."

وقال: " إن اتحاد الكرة يوفر بيئة محفزة للمنتخبات الوطنية كافة من أجل تحقيق أهدافها وتطلعات جماهيرها. إن لاعبي أبيض الشباب هم رافد حيوي للمنتخبين الوطني الأول والأولمبي, وسيكونون مؤثرين في أنديتهم, لذلك ندعوهم إلى مواصلة صقل مواهبهم وتطويرها لخدمة الكرة الإماراتية."

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