الإمارات.. سحب قرعة الموسم الكروي الجديد 2025/2024

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يستهل الوصل حملة الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة كلباء على ملعب "النمور" في الجولة الأولى من المسابقة في الموسم الجديد 2024-2025.

وأجرت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم السبت، بمركز أبوظبي للطاقة، قرعة مسابقتي دوري ادنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بنظام القرعة الالكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي للموسم الثاني على التوالي.

وينطلق الموسم الجديد 2024-2025 في 17 أغسطس المقبل بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما ينطلق دوري المحترفين بالجولة الأولى في 23 من الشهر ذاته.

وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهات متوازنة في الجولة الأولى من المسابقة والتي تجمع أندية كلباء والوصل، العين وخورفكان، الوحدة وعجمان، العروبة والنصر، دبا الحصن والشارقة.

ويلتقي في الجولة الثانية، الجزيرة والعروبة، النصر وبني ياس، الوصل ودبا الحصن، خورفكان والوحدة، الشارقة وكلباء، عجامن وشباب الأهلي، البطائح والعين.

وتبدأ المواجهات القوية اعتباراً من الجولة الثالثة التي تشهد 3 قمم من العيار الثقيل، إذ يلعب شباب الأهلي مع الوحدة، ويستضيف الشارقة فريق الجزيرة، فيما يلتقي الوصل مع النصر في ديربي قوي، وتشهد بقية مباريات الجولة كلباء مع العين، بني اس وعجمان، العروبة وخورفكان، دبا الحصن والبطائح.

وتتصدر مواجهة الكلاسيكو بين العين وضيفه الوحدة مشهد الجولة الخامسة، ويلتقي في قمة الجولة السادسة شباب الأهلي والشارقة، وتشهد الجولة السابعة قمم العين وشباب الأهلي، الوصل والجزيرة، النصر والوحدة.

ويختتم الدوري بثلاث مباريات قمة، عندما يستضيف شباب الأهلي الجزيرة، ويواجه الوصل الشارقة، ويلعب العين مع النصر بإستاد هزاع بن زايد.

وأسفرت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عن مواجهات متوازنة في الدور الأول، إذ تقام البطولة من مباراتين بنظام الذهاب والإياب بخروج المغلوب من الدور الأول وحتى نصف النهائي، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة.

ويلتقي في الدور الأول بني ياس والصاعد حديثاً دبا الحصن، وكلباء مع العين، والجزيرة والبطائح، خورفكان والشارقة، شباب الأهلي وعجمان، العروبة والنصر.

وجنبت القرعة فريقي الوصل والوحدة خوض مباريات الدور الأول والتأهل مباشرة إلى ربع نهائي البطولة على غرار الموسم الماضي، باعتبارهما بطلا دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الأخير، إذ سيواجه الوصل في ربع النهائي الفائز من بني ياس ودبا الحصن، بينما يستضيف الوحدة حامل اللقب الفائز من خورفكان والشارقة.

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