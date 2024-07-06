منتخب الإمارات للشباب يحقق المركز الثاني في بطولة الديار العربية

المصدر: البيان

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حصل منتخبنا الوطني الإماراتي للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على المركز الثاني "الوصيف" لبطولة الديار العربية (غرب آسيا الثالثة) بعد خسارته أمام شقيقه المنتخب السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس على استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

شهد المباراة، عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وعبدالمحسن فهد الدوسري وهشام محمد الزرعوني، وعمر الحاج المهيري، وفهد إسماعيل الحوسني، ويحيى خلف المطروشي، ، وإبراهيم حسن النمر، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان أبيض الشباب قد تصدر المجموعة الثالثة بست نقاط بعد الفوز على البحرين (3-1) وسوريا (3-0) في الجولتين الأولى والثانية، بينما خسر أمام منتخب فلسطين (0-1) في ختام دور المجموعات, وتغلب الأبيض على المنتخب الأردني (2-1) في نصف النهائي.

وبعد المباراة قام هشام محمد الزرعوني عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا بتكريم طاقم التحكيم وتسليم أعضاء منتخبنا الميداليات الفضية، والميداليات الذهبية وكأس البطولة لأعضاء المنتخب السعودي, بحضور نعيم البكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وابراهيم حسن النمر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم وأحمد البحراني مدير البطولة وراكان العتيبي ممثل شركة الديار العربية راعي البطولة وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا.

من جهة أخرى, قال مدرب منتخبنا سليم عبدالرحمن إن بطولة الديار العربية كانت محطة جيدة لاكتساب مزيد من الخبرات قبل التصفيات المؤهلة إلى كأس أسيا للشباب التي تبدأ في سبتمبر المقبل, مؤكداً أن أبيض الشباب خرج بفوائد فنية عدة ستنعكس إيجابا على المنتخب واللاعبين.

وأشاد المدرب بأداء اللاعبين خلال البطولة, مشيراً إلى أن هذه النخبة الشابة ينتظرها مستقبل واعد, وننتظر منهم الكثير في التصفيات المقبلة.

وثمن سليم عبدالرحمن دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة لأبيض الشباب, مؤكداً أن المنتخب حظي باهتمام كبير ومتابعة متواصلة خلال البطولة وقبلها.

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