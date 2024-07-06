ماتيوس نجل نجم السامبا «بيبيتو» ينضم لخورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت شركة كرة القدم بنادي خورفكان في كسب صفقة التعاقد مع البرازيلي ماتيوس أوليفيرا «29 سنة» نجم أسطورة الكرة البرازيلية الشهير بـ«بيبيتو» قادماً من الدوري البرتغالي.

ويرتبط اسم ماتيوس أوليفيرا باحتفالية والده بيبيتو وسبب احتفاله بهذه الطريقة خلال مونديال أمريكا يعود إلى أنه كان رزق قبل مباراة البرازيل وهولندا بأيام بطفل أطلق عليه اسم ماتيوس تيمناً بقائد منتخب ألمانيا ماتيوس، وما زاد من جمال اللقطة مشاركة زملاء بيبيتو في المنتخب روماريو ومازينهو بالاحتفالية، مما جعلها اللقطة الأشهر في مونديال 1994.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز