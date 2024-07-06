«الفرسان» يبدأون تدريباتهم في النمسا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بدأ شباب الأهلي تدريباته، تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، خلال معسكره الخارجي في النمسا التي وصل إليها أول من أمس، استعداداً للموسم الجديد، الذي سيشهد خوضه لأولى مبارياته الرسمية 6 أغسطس المقبل، أمام ضيفه سابهان الإيراني في الدور الأول لملحق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي الوقت نفسه، تسعى إدارة نادي شباب الأهلي، إلى إكمال صفقات دعم «الفرسان» للموسم القادم، بعدما تم التعاقد مع الأرجنتيني غاستون سواريز، والغيني عمر كيتا، وودع لاعبيه يوسف جابر، عبدالعزيز هيكل، محمد جمعة «بيليه»، والأوزبكي عزيز غانييف.

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