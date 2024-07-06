ثنائية الوصل في ضيافة ضاحي خلفان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، في مجلسه بدبي، بمناسبة فوز الإمبراطور بثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودرع دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2023 - 2024.

وقدم معالي الفريق ضاحي خلفان، التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، ومجلس إدارة النادي، والفريق وجماهير النادي، بهذا الإنجاز المستحق. بدوره، قدم أحمد محمد بن شعفار، شكره وتقديره إلى معالي الفريق ضاحي خلفان، على حفاوة الترحيب والاستقبال والدعم المتواصل لـ«الإمبراطور»، وجمهوره العريق.

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