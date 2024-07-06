الفوز بهدفين مقابل هدف النتيجة الأكثر تكراراً في دوري النسخة الأخيرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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شهد الموسم المنتهي، 182 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، و25 مباراة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، و30 مباراة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وكانت 2 - 1 النتيجة الأكثر تكراراً في تلك المباريات، وتكررت 38 مرة، تلتها 1 - 0، وتكررت 26 مرة، ثم 1 - 1 و3 - 1، وانتهت بهما 21 مباراة، وانتهت 19 مباراة بنتيجة 2 - 0.

وانتهت 8 مباريات بالتعادل السلبي في دوري أدنوك للمحترفين، وتحقق أكبر تعادل بين الإمارات وعجمان في الجولة الثانية عندما انتهت مباراتهما بنتيجة 4 - 4، أما الفوز الأكبر ليس في الموسم المنتهي فقط، ولكن في تاريخ الدوري، فحققه شباب الأهلي على حتا بنتيجة 10 - 0 في الجولة 26 الأخيرة، ثم فوز شباب الأهلي على الإمارات 7 - 0 في الجولة العاشرة، والعين على عجمان 6 - 0 في الجولة الثالثة.

وتكرر الفوز بنتيجة 5 - 0، مرتين في الجولة السادسة، عندما خسر حتا أمام الوصل، وفاز الشارقة على بني ياس، وهناك مباريات شهدت تسجيل عدد كبير من الأهداف أيضاً، عندما خسر عجمان أمام كلباء 3 - 5 في الجولة الرابعة، وفاز العين على حتا بالنتيجة نفسها في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حسمت ركلات الجزاء مواجهتي الجزيرة وبني ياس في إياب ثمن النهائي، بعد تعادلهما في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - 3، وفاز الجزيرة 3 - 0 بركلات الترجيح، والعين وكلباء في نصف النهائي، بعد تعادلهما في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2 - 2، وحسم العين ركلات الترجيح بنتيجة 2 - 0.

وانتهى كذلك عدد من مباريات كأس المحترفين، بنتائج كبيرة، وفي مقدمتها 3 مباريات في ذهاب ثمن النهائي، عندما فاز الوصل على حتا 7 - 0، وخسر كل من البطائح أمام العين، والإمارات أمام الوحدة بنتيجة واحدة 0 - 5، وتحقق التعادل الأكبر بين حتا وضيفه الوصل بنتيجة 3 - 3، في إياب ثمن النهائي.

أما بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي أقيمت بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع أدوارها وصولاً إلى النهائي، فحسمت ركلات الترجيح، 3 من مبارياتها، وحقق الوصل الفوز الأكبر.

وكان على حساب فريق الإمارات بنتيجة 7 - 1، لتكون المباراة التي شهدت أكبر عدد من الأهداف، ويليها مباراتان شهدتا فوز شباب الأهلي على الشارقة 4 - 3 في الدور ربع النهائي، وفوز النصر على شباب الأهلي بالنتيجة نفسها في نصف النهائي.

في حين، كان نهائي كأس السوبر للمحترفين، الأكبر في عدد الأهداف المسجلة، عندما قلب شباب الأهلي تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بنتيجة 6 - 2، بينما فاز الوصل على النصر في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 4 - 0، وفاز الوحدة على العين 1 - 0 في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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