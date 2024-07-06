النرويجي روني ديلا مدرباً للوحدة في أولى تجاربه بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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حسمت شركة كرة القدم بنادي الوحدة ملف المدير الفني للفريق الأول بالتعاقد مع النرويجي روني ديلا، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل 2024 - 2025.

وذلك بحسب ما أعلنت الشركة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

ويقود ديلا العنابي في الموسم الجديد خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش الذي رحل عقب نهاية عقده في الموسم الماضي وانتقل لتدريب نادي عجمان.

ورحب مجلس الإدارة في بيان رسمي بالمدرب الجديد، موضحاً أن المدرب يمتلك سيرة ذاتية مميزة، متمنياً له النجاح خلال مشواره مع الفريق. وأعرب المدرب عن سعادته بالتوقيع مع نادي الوحدة، موجهاً الشكر إلى قيادة وإدارة النادي على منحه الثقة والفرصة لقيادة «أصحاب السعادة»، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

ويخوض روني ديلا تجربته الأولى في المنطقة، ويمتلك سيرة ذاتية جيدة كمدرب حقق أكثر من بطولة مع أندية عدة أبرزها سيلتك الأسكتلندي ونيويورك سيتي الأمريكي.

وبدأ مدرب الوحدة الجديد مسيرته التدريبية عام 2006 كمساعد للمدرب في نادي سترومسغودست، وتولى القيادة الفنية للفريق الأول مع نفس النادي عام 2008 وحتى 2014 حقق معه لقب الدوري النرويجي الممتاز 2012 - 2013.

وكأس النرويج عام 2010. وانضم في الموسم التالي إلى نادي سيلتك الأسكتلندي الذي قاده لمدة موسمين وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2014 - 2015 و2015 - 2016 وكأس الدوري الأسكتلندي موسم 2014 - 2015، ليعود بعدها إلى بلاده لقيادة فريق فاليرينغا حتى عام 2020، وخاض ديلا تجربة مع نيويورك سيتي الأمريكي ولمدة 3 مواسم ونجح في الفوز معه بلقب الدوري 2021.

ويقود مدرب الوحدة الجديد تحضيرات العنابي التي انطلقت أمس بتجمع اللاعبين استعداداً للسفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا، حيث تسافر البعثة غداً الأحد، ويستمر المعسكر حتى 2 أغسطس المقبل.

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