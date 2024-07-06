«رابطة المحترفين» تنظم قرعة الموسم الجديد 2024 - 2025 اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تجري رابطة المحترفين لكرة القدم في مركز أبوظبي للطاقة بأبوظبي، في الثانية عشرة من ظهر اليوم ، قرعة مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2024 - 2025، بمشاركة ممثلي 14 نادياً ستتنافس على لقبي المسابقتين اللتين توج بهما الموسم الماضي، الوصل الفائز بدرع الدوري، والوحدة الفائز بكأس المحترفين.

وتترقب الأندية والجماهير، مراسم القرعة اليوم، لأهميتها في تحديد مسارات الموسم الجديد 2024 - 2025، في ظل ازدحام الروزنامة بالعديد من المشاركات الهامة على صعيد المنتخبات الوطنية أو الأندية، وفي مقدمتها خوض منتخبنا الوطني الأول للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويبدأ مشواره بخوض أول جولتين يومي 5 و10 سبتمبر القادم، أمام مضيفه منتخب قطر وضيفه منتخب إيران بالترتيب، وتحرص رابطة المحترفين واتحاد الكرة الإماراتي، على منح المساحات الزمنية المناسبة لإعداد وتجهيز «الأبيض» لخوض مبارياته في التصفيات.

فيما يشارك العين والوصل وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة، والشارقة في بطولة دوري أبطال آسيا الثانية، والنصر في البطولة الخليجية للأندية الأبطال، ويقص شباب الأهلي شريط مشاركتنا القارية، عندما يحل ضيفاً على سباهان الإيراني يوم 6 أغسطس القادم، في الدور الأول من ملحق البطولة الآسيوية للنخبة.

وفي حال فوزه سيحل ضيفاً على الغرافة القطري يوم 13، في الدور الثاني والأخير للملحق، والمؤهل إلى الدور الرئيسي الذي تجرى مراسم قرعة مجموعاته ومبارياته يوم 16 من الشهر نفسه.

شعار

ويذكر أن رابطة المحترفين درجت على إقامة القرعة في مرافق مختلفة على مستوى إمارات الدولة، ومن بينها مقر وزارة الصحة بإمارة دبي، الذي استضاف قرعة موسم 2020 - 2021، تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول»، تثميناً لجهود خط دفاعنا الأول في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، وأقيمت قرعة موسم 2021 - 2022، في فندق ريكسوس بريميوم في دبي.

وشهدت استخدام النظام الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية»، للمرة الأولى، في مبادرة تأتي تماشياً مع استراتيجية الرابطة 2020 - 2030، الساعية لتحقيق التطوير في كافة الجوانب المرتبطة بمسابقات المحترفين، وترجمة لرؤية حكومة الإمارات الذكية وتبني التطور والابتكار نهجاً في العمل للوصول إلى أفضل الممارسات التي تخدم منظومة كرة القدم الإماراتية.

واحتضنت استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان بإمارة الشارقة قرعة موسم 2022 - 2023، وشهدت استمرار تطبيق نظام القرعة الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية، وانتقلت القرعة في موسم 2023 - 2024، إلى العاصمة أبوظبي وتحديداً في»سي وورلد«بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط.

وأحدث الوجهات الترفيهية في الدولة، والتي تضطلع بدور مهم في نشر الوعي بالقضايا البيئية وحماية الأحياء البحرية في أبوظبي والإمارات والمنطقة عموماً، وجرى خلال قرعة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لموسم 2023 - 2024، استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، حيث شارك في مراسم القرعة للبطولة، الروبوت بيبير، الذي قام بشرح نظام المسابقة وآلية القرعة.

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