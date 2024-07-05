"الأبيض الإماراتي" وصيف نهائي غرب آسيا للشباب

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

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خسر منتخبنا الوطني للشباب أمام نظيره المنتخب السعودي بهدف دون مقابل سجله طلال حاجي في الدقيقة 43 من عمر المباراة النهائية لبطولة الديار العربية بطولة غرب آسيا للشباب، والتي جرت على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف السعودية مساء اليوم، ليتوج "الأخضر" السعودي بطلاً للنسخة الثالثة من البطولة.

ورغم البداية الحذرة من منتخبنا أمام أصحاب الأرض، إلا أن الخطورة الأولى كانت من نصيب "الأبيض" عندما أطلق محمد المنصوري تسديدة قوية في الدقيقة 4، وحولها حارس السعودية محمود البريه إلى ركلة ركنية بصعوبة.

واستحوذ "الأخضر" على مجريات الأداء بأفضلية كبيرة، ولكن دون تشكيل خطورة على مرمانا بفضل تميز حارسنا علي الصفار، وتصدى حارس السعودية البريه، مجدداً لفرصة خطيرة لمنتخبنا في الدقيقة 31، عندما تألق في تحويل كرة نهيان مبارك إلى ركنية.

ونجح طلال حاجي، في تسجيل هدفاً للمنتخب السعودي في الدقيقة 43، برأسية قوية بعد ركلة حرة جانبية أرسلت عرضية عالية داخل منطقة جزاء "الأبيض"، من راكان الغامدي، ليحسم "الأخضر" الشوط الأول لصالحه.

وبحث منتخبنا عن هدف التعادل مع انطلاقة الشوط الثاني، وأضاع محمد المنصوري فرصة حقيقة في الدقيقة 48، عندما واجه المرمى السعودي ولعب كرة مرت بجوار القائم الأيسر، ونجح حارسنا الصفار، ويوسف المرزوقي، في التصدي لفرصة خطيرة للمنتخب السعودي في الدقيقة 78.

وألغى الحكم هدفاً سجله لاعبنا عيد الحمادي في الدقيقة 83، بداعي التسلل، ليخسر "الأبيض" المباراة النهائية، ويكتفي باحتلال المركز الثاني في البطولة التي شارك فيها 12 منتخباً، بعدما قدم منتخبنا أداءً قوياً، وحقق انتصارات رائعة خلال مشواره نحو المباراة الختامية.

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