دبا الحصن يضم 4 لاعبين ويتأهب لمعسكر تركيا

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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واصلت شركة كرة القدم بنادي كلباء مشوار التعاقدات وانضم لصفوف الفريق الأخضر كل من التونسي أسامة حدادي ولاعب الوسط سيسي إبراهيما، واللاعب أديبا اليميك لدعم صفوف الفريق، كما عزز الفريق الأول صفوفه بكسب صفقة اللاعب إسماعيل الزعابي، في وقت غادر فيها كشوفات الفريق عدد كبير من اللاعبين المواطنين والأجانب، من ناحية أخرى كشف نادي دبا الحصن الستار عن أطقم الفريق الأول لكرة القدم الذي يخوض به مباريات الموسم الكروي الجديد الموسم الجديد، كما تقرر سفر الفريق الأول إلى معسكر تركيا خلال الأسبوع المقبل.

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