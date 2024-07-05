النصر يجدد عقد البوسني سمير مميشيفيتش لموسم إضافي

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أعلنت شركة كرة القدم في نادي النصر تجديد عقد اللاعب البوسني سمير مميشيفيتش حتى 2025 ليواصل التحدي مع "العميد" في الموسم الثالث على التوالي. وانضم ميميشيفيتش "30 عاماً" إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2023، قادماً من الدوري الصيني.

ويعد من أكثر اللاعبين مشاركة مع العميد حيث خاض اللاعب البوسني 30 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2024 – 2023 منها 23 مباراة في الدوري و4 مباريات في كأس صاحب السمو رئيس الدولة و3 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل 3 أهداف.

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