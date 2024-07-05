غداً..رابطة المحترفين الإماراتية تُنظم قرعة الموسم الجديد 2024- 2025

المصدر: البيان

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تُسحب في الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت 6 يوليو، قرعة "دوري أدنوك للمحترفين"، و"كأس مصرف أبوظبي الإسلامي" لموسم 2024- 2025، والتي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية في "مركز أبوظبي للطاقة" في أبوظبي بحضور ممثلي الأندية ووسائل الإعلام.

ويستضيف "مركز أبوظبي للطاقة" الحفل المرتقب كأحدث وجهات قرعة الموسم الجديد، على غرار المواسم الماضية والتي أقيمت فيها مراسم القرعة في مختلف مرافق إمارات الدولة من بينها مقر وزارة الصحة بإمارة دبي، فندق ريكسوس بريميوم JBR في دبي، استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان بالشارقة، "سي وورلد" بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي.

وأكملت "رابطة المحترفين الإماراتية" الترتيبات الفنية لمراسم قرعة الموسم الجديد، والتي يطبق فيها نظام القرعة الإلكتروني الذكي "القرعة الإلكترونية"، والمطبق منذ موسم 2021- 2022 تماشياً مع استراتيجية الرابطة 2020-2030 الساعية لتحقيق التطوير في كافة الجوانب المرتبطة بمسابقات المحترفين، وترجمة رؤية حكومة الإمارات الذكية، وتبني التطور والابتكار نهجاً في العمل للوصول إلى أفضل الممارسات التي تخدم منظومة كرة القدم الإماراتية.

ويشارك النجم الدولي السابق إسماعيل مطر، والإعلامي المتألق طارق الحمادي في تقديم حفل قرعة الموسم الجديد 2024- 2025.

وكانت رابطة المحترفين عقدت في يونيو الماضي ورشة عمل لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 بحضور أعضاء مجلس الإدارة، واللجنة الفنية وممثلي الأندية المحترفة، وشهدت الورشة الفنية تفاعلا إيجابيًا حول روزنامة الموسم الرياضي الجديد مع ممثلي الأندية المحترفة من خلال مناقشة المقترحات والتحديات.

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