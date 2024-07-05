«الأبيض» يواجه السعودية في نهائي غرب آسيا للشباب الليلة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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يلتقي منتخبنا الوطني للشباب، مع نظيره المنتخب السعودي في العاشرة مساء اليوم، في المشهد الختامي لبطولة الديار العربية، غرب آسيا للشباب.

والذي يقام على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وسيكون منتخبنا الوطني، والمنتخب السعودي، على موعد في نهائي النسخة الثالثة لتحقيق لقبهما الأول في بطولة غرب آسيا التي سبق وأن فاز المنتخب العراقي بلقب نسختيها السابقتين عامي 2019 و2021.

وتأهل «الأبيض» إلى المباراة النهائية للبطولة مساء أول من أمس، بعد تخطيه المنتخب الأردني بنتيجة 2 - 1 في المباراة الأولى للدور قبل النهائي، ولحق به «الأخضر» السعودي بفوزه على المنتخب السوري بنتيجة 2 - 0، في المباراة الثانية للمربع الذهبي، وأقيمت المباراتان على نفس ملعب المباراة النهائية.

وسبق أن تأهل منتخبنا الوطني من دور المجموعات بتصدره المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وجمعها من الفوز على منتخب البحرين 3 - 1، وعلى منتخب سوريا 3 - 0، وتأهل معه المنتخب السوري عن نفس المجموعة، كأفضل منتخب يحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة، بينما تأهل المنتخب السعودي عن المجموعة الأولى، بتصدره لترتيبها برصيد 5 نقاط، ومتقدماً بفارق الأهداف عن المنتخب اليمني في المركز الثاني.

يشار إلى أن البطولة أقيمت بمشاركة قياسية وصلت إلى 12 منتخباً موزعين على 3 مجموعات، ولعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وتأهل أول كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم تأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وشارك منتخب ألبانيا في النسخة الثالثة بدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، كضيف على البطولة، وكخطوة أولى ضمن اتفاقية التعاون المنتظر أن يبرمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأثنى سليم عبد الرحمن، مدرب المنتخب الوطني للشباب، على المستوى المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذلوه، معتبراً هذا الفوز من أهم الخطوات التي تحققت في مشوار المنتخب في البطولة، التي يسعى من خلالها لتأكيد جدارته وسط منتخبات عربية قوية ومتطورة، وطالب اللاعبين بالتركيز أكثر في مباراة اليوم أمام المنتخب السعودي الذي يقدم مستويات عالية.

وأشاد بأهمية تلك المواجهة وضرورة تحقيق الفوز فيها لحصد لقب النسخة الثالثة للبطولة، وباهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بالمنتخب، ووجود أعضاء من المجلس مع البعثة في الطائف يتابعون أبيض الشباب ويحفزون اللاعبين على تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكداً أن اللاعبين الموجودين في هذا المنتخب سيكونون رافداً جديداً للمنتخبين الأولمبي والأول.

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