«أبوظبي للطاقة» يحتضن قرعة «المحترفين» بعد غد

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتأهب «مركز أبوظبي للطاقة» في أبوظبي، لاحتضان قرعة مسابقتي «دوري أدنوك للمحترفين»، و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لموسم 2024 - 2025، والمقررة الساعة بعد غدٍ في الساعة 12 ظهراً.

ويعد «مركز أبوظبي للطاقة» أحدث وجهات قرعة الموسم التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية، والتي درجت على إقامة القرعة في مرافق مختلفة على مستوى إمارات الدولة، من بينها مقر وزارة الصحة بإمارة دبي والذي استضاف قرعة موسم 2020 ـ 2021، تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول»، تثميناً لجهود خط دفاعنا الأول في التصدي لجائحة كورونا.

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