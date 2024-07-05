23 لاعباً يجرون الفحوص الطبية مع كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى لاعبو الفريق الأول وعددهم 23 بنادي اتحاد كلباء الفحوص الطبية تحضيراً للموسم الجديد.

وذلك بمقر النادي في كلباء وبإشراف الطاقم الطبي. وكانت شركة كرة القدم بنادي كلباء تعاقدت مع الحارس سلطان المنذري قادماً من نادي العين في صفقة انتقال حر.

وتقرر أن يتوجه النمور إلى معسكر سلوفينيا 13 الجاري وخوض 4 تجارب ودية قبل العودة 30 الجاري للتأهب للمرحلة الأخيرة من الإعداد قبيل انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين 17 أغسطس المقبل بمباريات كأس«مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز