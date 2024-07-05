النصر يدشن تحضيراته بالفحوصات الطبية اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يدشن النصر تحضيراته للموسم الجديد 2024 – 2025 اليوم، بالفحوصات الطبية للاعبين على مدار 3 أيام متتالية قبل السفر الاثنين المقبل إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي حتى 29 يوليو الجاري.

ويقيم العميد معسكره الإعدادي في مدينة فينراي الواقعة في جنوب هولندا ضمن مقاطعة ليمبورغ والتي سيخوض فيها الفريق 3 مباريات ودية، الأولى 14 يوليو ضد فريق ان ايه سي بريدا، والثانية 20 يوليو أمام نادي غرافشاب والمباراة الأخيرة 27 يوليو ضد فريق توب أوس.

وبعد ركونهم للراحة لأكثر من شهر، بدأ لاعبو النصر في الوصول إلى دبي تباعاً، المحترفون الأجانب واللاعبون المواطنون الذين اختاروا قضاء إجازاتهم في أوروبا لإجراء الفحوصات الطبية وقياس الوزن قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي.

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