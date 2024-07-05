الشامسي وطحنون وراشد خارج قائمة الوحدة في المعسكر الخارجي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكدت مصادر لـ«البيان» أن الثلاثي محمد الشامسي وطحنون الزعابي وأحمد راشد لن يتواجدوا في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالعنابي في المعسكر الخارجي المقرر إقامته في صربيا استعداداً للموسم الجديد.

ويستعد الوحدة للسفر إلى صربيا صباح بعد غدٍ الأحد لبدء معسكره الإعدادي الخارجي في إطار تحضيراته للموسم الجديد، والذي يستمر حتى 2 أغسطس المقبل يخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية مع فرق متدرجة المستوى.

وتفيد المتابعات أنه تم استبعاد اللاعبين الثلاثة من بعثة الفريق المغادر إلى صربيا بعدما باتوا خارج حسابات العنابي في الموسم المقبل حتى اللحظة رغم ارتباطهم بعقود مع النادي، في انتظار حسم موقفهم بالانتقال إلى وجهة أخرى في حالة وصول عروض مناسبة لإدارة الوحدة التي لم تتلق عروضاً رسمية حتى الآن، في الوقت الذي أفادت تقارير عن وجود مفاوضات بين الشامسي وعدد من الأندية.

بداية

ويبدأ الوحدة تجمعه الداخلي، اليوم ، بعد إجراء اللاعبين الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة الماضية، وقبل السفر إلى المعسكر الخارجي، بينما ينتظر حسم ملف المدير الفني لتولي قيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، مع ترشيح مدرب نرويجي على طاولة إدارة الوحدة ووجود مفاوضات معه.

وفي حالة عدم حسم اسم المدرب سيقود تدريبات الفريق في المعسكر الصربي التي تتركز في البداية على الجوانب البدنية، مدرب اللياقة البدنية، لحين التعاقد مع المدير الفني. وسيتواجد مع الفريق في المعسكر اللاعب الأوزبكي خوجيمات إيركينوف بعد عدم ضمه إلى قائمة منتخب أوزباكستان الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024 بناءً على طلب إدارة العنابي.

على جانب آخر، واصلت شركة الكرة صفقاتها لتعزيز صفوف الفريق الأول بالإعلان عن التعاقد مع المدافع النيجيري الشاب فافور أوغبو (20 عاماً) قادماً من ريد ستار الصربي تمهيداً لقيده في فئة المقيمين، في ثاني صفقات النادي خلال الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش قادماً من بني ياس.

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