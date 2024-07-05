5 مباريات ودية تجهز «الإمبراطور» للموسم الجديد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يبدأ الوصل، غداً، برنامج تحضيراته للموسم الجديد، بتجمع اللاعبين الأول بعد فترة نهاية إجازة اللاعبين، وذلك تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، وستخصص الأيام الثلاثة الأوائل لإجراء الفحوص الطبية، والتدريب لمدة يومين قبل السفر يوم الأربعاء المقبل، إلى معسكر الفريق الخارجي المقرر في هولندا حتى 2 أغسطس المقبل.

ويخوض خلاله الفريق 5 مباريات ودية ستحدد أطرافها لاحقاً، وستقام أيام 18 و23 و27 و31 يوليو الجاري، و1 أغسطس المقبل، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة 3 أيام عقب العودة إلى دبي، ثم يستأنف الفريق تدريباته استعداداً لخوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم المحلي الجديد المقرر انطلاقه يوم 17 أغسطس المقبل.

منافسة

وينافس الوصل على جميع المسابقات المحلية في الموسم الجديد، بعدما قدم مشواراً مميزاً في مسابقات المحترفين لموسم 2023 - 2024، وتكلل في النهاية بالتتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في عصر الاحتراف، ملتحقاً بشباب الأهلي، الوحدة، الجزيرة، العين والشارقة، بالإضافة للتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وسيكون الفريق مطالباً بالدفاع عن اللقبين، إلى جانب مواجهة شباب الأهلي على لقب كأس السوبر للمحترفين، والمنافسة بقوة على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمشاركة في الدور الرئيسي من النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة، ومواجهة السد على لقب النسخة الثانية من درع السوبر «الإماراتي - القطري».

وكان الوصل قد خاض صراعاً كبيراً مع شباب الأهلي حتى الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، حتى حسم اللقب لصالحه في نهاية المطاف، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وسجل «الإمبراطور» 70 هدفاً داخل شباك المنافسين طوال مشوار البطولة، وتوزعت ما بين 23 بالقدم اليمنى، و32 بالقدم اليسرى، و15 من كرات رأسية على التوالي، ومن بينها 60 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، واستقبلت شباكه 27 هدفاً بمعدل 1.04 هدف في كل مباراة، بينما حصل لاعبوه على 48 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء.

وفي كأس صاحب السمو رئيس الدولة سجل الوصل 18 هدفاً في 4 مباريات، وتلقت شباكه هدفين، وتوزعت بين 6 أهداف في الشوط الأول، و12 هدفاً في الشوط الثاني، إذ حقق الوصل خلال مشواره في البطولة الفوز على فريق الإمارات 7 - 1، وعلى الجزيرة 3 - 0، وعلى كلباء 4 - 1، وعلى النصر في النهائي 4 - 0،.

وفي دوري المحترفين تحت 21 عاماً أنهى الوصل موسم 2023 - 2024 في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، التي توج بها نادي كلباء، وودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الوحدة المُتوج باللقب في النهاية، حيث فاز «الإمبراطور» ذهاباً بنتيجة 2 - 1، لكنه خسر في الإياب بنتيجة 0 - 4.

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