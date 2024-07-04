اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم الأندية الخمسة المشاركة في المسابقات القارية والخليجية

المصدر: دبي-البيان

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بتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نظم اتحاد الكرة في مقره بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع الأندية الإماراتية التي ستشارك في المسابقات الآسيوية والخليجية في الموسم الرياضي 2024 – 2025.

حضر الاجتماع محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وخلفان سعيد الشامسي المدير التنفيذي لنادي العين، وأحمد الشامسي مدير الفريق الأول، وعبدالناصر علي الشامسي المدير التنفيذي لنادي الوصل، وعيسى علي مدير الفريق، وعثمان المرزوقي مساعد مدير الفريق الأول لنادي النصر، ومهدي أحمد المنسق العام للنادي، وأحمد البحر المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، وأحمد شاه مدير الفريق الأول، وخالد الكعبي إداري الفريق، والدكتور مشعل القواضي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس اللجنة الفنية، وأحمد مبارك الجنيبي مدير الفريق الأول، ومحمود عزالدين مدير العمليات والفعاليات في رابطة المحترفين الإماراتية.

وتم خلاله التطرق إلى مشاركة نادي العين في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وبطولتي كأس القارات وكأس العالم للأندية، باعتباره حامل لقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال آسيا، إلى جانب مشاركة الوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يشارك نادي شباب الأهلي في الملحق الآسيوي لذات المسابقة، كونه وصيف الدوري، كما سيظهر نادي الشارقة في مسابقة دوري أبطال آسيا (2) باعتباره صاحب المركز الرابع في دوري الموسم الماضي، بالإضافة لمشاركة نادي النصر في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج للأندية، كونه وصيفاً لبطل كأس رئيس الدولة.

من جهته، قال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة : "إن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان حريص على دعم الأندية الخمسة، التي ستمثل الكرة الإماراتية في المسابقات الآسيوية والخليجية في الموسم الرياضي المقبل، لذا تم عقد اجتماع اليوم لبحث جميع الترتيبات الإدارية المتعلقة بالمشاركة".

وأضاف الأمين العام : "تم تشكيل فريق عمل متكامل من الإدارات المختصة في اتحاد الكرة، مهمته تقديم المساعدة اللوجيستية والإدارية للأندية، خاصة فيما يتعلق بنظام تسجيل اللاعبين في الفترتين الأولى والثانية، ولوائح المسابقات، بالإضافة لبعض الأمور الأخرى".

وقال : " نحن سعداء بوجود خمسة ممثلين للكرة الإماراتية في المسابقات القارية والخليجية، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشاركاتهم المقبلة، وإسعاد الجماهير الإماراتية التي كانت عاملاً مؤثراً في كل ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة".

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