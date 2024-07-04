28 لاعبة في قائمة إعداد "أبوظبي الرياضي للسيدات" للمشاركة في أبطال آسيا

المصدر: وام

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يواصل فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم "بطل الدوري" إعداده الداخلي الذي انطلق في 24 يونيو الماضي بأبوظبي، بإشراف المدربة سارة حسنين والطاقم الفني المعاون، بمشاركة 28 لاعبة استعداداً للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات.

وتجرى قرعة الدور التمهيدي ودور المجموعات لدوري أبطال آسيا يوم الخميس 18 يوليو الجاري بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كولالمبور، استعدادا لبدء المنافسات في أغسطس المقبل بمشاركة 22 نادياً.

وتتأهل الأندية من أفضل 8 اتحادات، حسب أحدث تصنيف عالمي للسيدات في مارس الماضي مباشرة إلى دور المجموعات، الذي يتضمن 3 مجموعات، بحيث تضم كل منها 4 أندية تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر القادم.

كما تتنافس الأندية الـ 14 المتبقية في الدور التمهيدي، ويتم تقسيمها على 4 مجموعات (منها اثنتان من 4 أندية، واثنتان من 3 أندية).

وتتنافس كل مجموعة بنظام التجمع في الفترة من 25 إلى 31 أغسطس، بحيث تتأهل الأندية الأربعة الفائزة بصدارة كل مجموعة، إلى دور المجموعات.

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