منتخبنا للشباب يواجه نظيره السعودي غدا في نهائي بطولة "الديار العربية"

المصدر: وام

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يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مع نظيره السعودي، غدا الجمعة، في نهائي بطولة غرب آسيا للشباب لكرة القدم "الديار العربية"، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وتأهل منتخب الإمارات إلى نهائي البطولة بعد فوزه على نظيره الأردني 2-1، أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي، فيما تأهل المنتخب السعودي بعد فوزه على نظيره السوري 2-0، في الدور نفسه.

وأشاد سليم عبد الرحمن مدرب منتخبنا للشباب، بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة الأردن، والجهود الكبيرة التي بذلوها، معتبرا أن هذا الفوز من أهم الخطوات التي تحققت في مشوار المنتخب في البطولة.

وحث اللاعبين على التركيز في مباراة الغد أمام المنتخب السعودي، خاصة وأنه يقدم مستويات عالية، مشددا على أهمية تحقيق الفوز لحصد اللقب.

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