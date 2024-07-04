ساشا يدعم دفاع الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تعاقد الوحدة رسمياً مع الصربي ساشا إيفكوفيتش (31 عاماً) في صفقة انتقال حر قادماً من بني ياس عقب نهاية عقده مع السماوي. وأعلنت شركة كرة القدم عن الصفقة على حسابها الرسمي على موقع التواصل «إكس»، ليدعم اللاعب دفاع العنابي في الموسم الجديد، في إطار مساعي النادي لتعزيز الفريق الأول.

وكانت «البيان» نشرت مايو الماضي حسم الوحدة لصفقة ساشا، بعدما قضى 5 مواسم في صفوف السماوي، إلى جانب حسم النادي لصفقة ضم النيجيري فافور أوغبو (19 عاماً) قادماً من نادي ريد ستار الصربي لتسجيله في فئة المقيمين.

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