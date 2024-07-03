"أبيض الشباب" يفوز على الأردن ويتأهل لنهائي غرب آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تأهل منتخبنا الوطني للشباب، إلى المباراة النهائية لبطولة الديار العربية، غرب آسيا للشباب لكرة القدم، بعد أن قلب تأخره أمام المنتخب الأردني بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، في مباراتهما على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية مساء اليوم، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة المقامة في مدينة الطائف السعودية.

وافتتح المنتخب الأردني التسجيل عن طريق إبراهيم صبرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل منتخبنا عن طريق عيد الحمادي في الدقيقة 57، ثم أضاف محمد المنصوري الهدف الثاني لـ"الأبيض" في الدقيقة 80.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء المنتخبين أول 30 دقيقة من المباراة، وتحرر بعدها المنتخب الأردني، وحصل على أفضلية السيطرة، وشكلت هجماته خطورة كبيرة على مرمى منتخبنا، وأبرزها تصدى عارضة "الأبيض" لكرة أردنية في الدقيقة 33.

وأثمر ضغط "النشامى" عن هدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما لعبت تمريرة من منتصف الملعب بين قلبي دفاع منتخبنا، ليستلمها إبراهيم صبرة وينفرد ويضعها في الشباك منهياً الشوط الأول بتفوق أردني.

وأدرك منتخبنا التعادل في الشوط الثاني، مستفيداً من خطأ مشترك بين دفاع وحارس الأردن في كرة سهلة لعبها حارس مرمانا علي الصفار، ليخطفها عيد الحمادي ويضعها في الشباك بالدقيقة 57، وتمكن محمد المنصوري، من خطف الهدف الثاني لمنتخبنا في الدقيقة 80، بكرة رأسية جميلة.

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