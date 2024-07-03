البطائح يضم ثلاثي شباب الأهلي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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عزز فريق البطائح صفوفه بصفقات جديدة بعد ضم ثلاثة لاعبين من نادي شباب الأهلي وهم لاعب الوسط الأوزبكي عزيز جانييف القادم بنظام الإعارة والثنائي محمد جمعة «بيليه» وزميله عبدالعزيز هيكل بعد انتهاء عقديهما مع «الفرسان».

ولعب هيكل «33 عاماً» و«بيليه» «27 عاماً» مع البطائح في الدور الثاني من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي بنظام الإعارة. وأكمل البطائح 5 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم ثلاثي شباب الأهلي حيث سبق له التعاقد مع الحارس محمد جمعة قادماً من نادي النصر إضافة إلى المدافع البرازيلي المقيم رافائيل بيريرا القادم من نادي العين والذي لعب في الموسم الماضي معاراً لنادي خورفكان.

ومن المقرر وصول المدرب الكرواتي غوران توميتش في الأيام المقبلة لبدء مرحلة الإعداد التي تدشنها الفحوص الطبية يوم 10 يوليو الجاري قبل المرحلة الثانية عبر السفر إلى سلوفينيا لإقامة المعسكر الخارجي الذي يتضمن 5 مباريات ودية متدرجة المستوى، فيما يختتم الفريق تحضيراته الخارجية يوم 8 أغسطس بالعودة إلى الدولة ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ولن تشهد تشكيلة الفريق تغييرات كبيرة وخاصة على مستوى المحترفين بعد رحيل بيتروس بومال وانضمام عزيز جانييف، حيث تسعى شركة كرة القدم في النادي إلى المحافظة على الاستقرار بعد النتائج المميزة التي حققها «الراقي» في الموسم المنقضي.

من جهة أخرى، استعرضت رابطة المحترفين الإماراتية أبرز الأرقام التي حققها نادي البطائح في مختلف مسابقات المحترفين للموسم المنصرم 2023 - 2024 والذي أنهاه الفريق الأول بحصد المركز السابع في دوري أدنوك للمحترفين، حيث حقق الفريق 10 انتصارات و7 تعادلات و9 هزائم في 26 مباراة بحصيلة تهديفية بلغت 42 هدفاً له بمعدل 1.69 هدف في المباراة فيما بلغ عدد البطاقات الصفراء التي حصل عليها 64 بطاقة إضافة إلى 4 بطاقات حمراء.

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