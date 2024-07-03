60 تجربة ودية لتجهيز الأندية في معسكرات أوروبا

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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تستعد أندية دوري أدنوك للمحترفين للسفر إلى معسكراتها الخارجية اعتباراً من الأسبوع المقبل مع انطلاقة تحضيراتها خلال الأسبوع الحالي استعداداً لخوض غمار الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024 المقرر انطلاقه 17 أغسطس المقبل.

وتخوض أندية المحترفين في معسكراتها التحضيرية في أوروبا نحو 60 تجربة ودية مع فرق متدرجة المستوى، وذلك بحسب مع أعلنت عنه معظم الأندية ضمن برامج إعدادها للموسم الجديد.

وتتراوح التجارب الودية التي ستخوضها أنديتنا ما بين 3 إلى 5 مباريات ودية لكل نادٍ، حيث تسعى من خلالها إلى الوصول إلى مستويات جيدة من الجاهزية، خصوصاً البدنية التي تركز عليها الأجهزة الفنية في الفترة الأولى للتحضيرات قبل انطلاقة الموسم.

وتحتضن صربيا معسكر 4 أندية هي الوحدة وبني ياس وعجمان وخورفكان، ويخوض العنابي 4 مباريات ودية خلال معسكره الذي يقام في الفترة من 7 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل، بينما أعلن بني ياس عن خوض 5 تجارب ودية في معسكره، حيث تغادر بعثة السماوي إلى صربيا يوم 11 يوليو الجاري وتعود بنهاية المعسكر يوم 29 من الشهر نفسه، فيما يلعب عجمان 5 مباريات ودية في معسكره خلال الفترة من 14 يوليو إلى 2 أغسطس، ويخوض خورفكان 4 وديات في المعسكر الذي ينطلق 11 يوليو ويستمر حتى نهاية الشهر.

واختار ناديا الوصل بطل الثنائية في الموسم الأخير، والنصر، هولندا لإقامة المعسكر الأوروبي، إذ يقام معسكر العميد في الفترة من 8 - 29 يوليو الجاري، ويلعب 3 مباريات ودية وحدد الفرق التي سيواجهها، حيث ستكون البداية مع إف سي بريدا ثم غرافشاب وأخيراً توب أوس، بينما سيخوض الوصل ما بين 4 إلى 5 تجارب ودية في معسكر هولندا.

وحدد العين مبارياته الودية التي سيخوضها في معسكره الخارجي الذي اختار إقامته في المغرب في الفترة من 17 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، إذ يخوض الفريق 4 تجارب أعلن عن ثلاث منها أمام الرياضي القنيطري ونادي الرياضي لشباب المحمدية ويختتم المعسكر بمواجهة الرجاء البيضاوي.

واختار الشارقة وشباب الأهلي، النمسا للمعسكر الخارجي، حيث يخوض «الملك» 5 وديات في معسكره الذي يقام في الفترة من 10 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل، فيما يلعب «الفرسان» ما بين 4 إلى 5 تجارب ودية، حيث ينطلق المعسكر 4 يوليو ويستمر حتى 25 من الشهر ذاته، إذ يستعد شباب الأهلي مبكراً لمواجهة ساباهان الإيراني في المباراة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل لدوري النخبة. ويخوض ناديا البطائح وكلباء 5 مباريات ودية لكل منهما في معسكر سلوفينيا، حيث ينطلق معسكر «النمور» في الفترة ما بين 11 إلى 30 يوليو الجاري، والبطائح من 14 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

واختار دبا الحصن والعروبة الصاعدان إلى دوري المحترفين تركيا ومصر، لمعسكريهما الإعداديين، حيث يخوض دبا الحصن 4 مباريات ودية ويقام من 13 يوليو إلى 2 أغسطس، ويقام معسكر العروبة في منتصف الشهر الجاري وحتى مطلع أغسطس المقبل، ويخوض خلاله ما بين 4 إلى 5 وديات، فيما لم يعلن الجزيرة عن وجهته وإن كان ينتظر معسكره في إسبانيا، يخوض خلاله من 4 إلى 5 تجارب ودية.

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