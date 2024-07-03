آلان يودع الوحدة برسالة مؤثرة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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ودّع البرازيلي آلان ماركيز لاعب الوحدة السابق، العنابي برسالة مؤثرة عقب إعلان تعاقده رسمياً مع بوتافوغو بعد موسمين قضاهما مع «أصحاب السعادة».

وكتب آلان على حسابه على موقع «انستغرام»: «أعرب عن عميق امتناني لنادي الوحدة، لقد كانت رحلة مذهلة، مليئة باللحظات والذكريات التي لا تنسى».

وأضاف: «أشكر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي لدعمه وتوجيهاته خلال العامين الماضيين، وأشكر جميع من ساعدني داخل النادي وزملائي في الفريق، ولا أستطيع أن أنسى كل المشجعين الذي ساندوني وكانوا بمثابة عائلتي من اليوم الأول وحتى الأخير، فقد واجهنا تحديات واحتفلنا بانتصارات ستستمر إلى الأبد». وختم: «وأنا انتقل إلى المرحلة التالية في مسيرتي، أحمل معي ذكريات جميلة عن الفترة التي قضيتها في الوحدة، وأنها ستظل دائماً لها مكانة خاصة في قلبي».

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