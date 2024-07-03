كأس رئيس الدولة ودرع الدوري في ضيافة قنصلية قطر بدبي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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استقبل سعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر بدبي، أحمد محمد بن الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم.

وقدم قنصل دولة قطر التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق الوصل ثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ودرع دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2023 - 2024.

وأعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه «الإمبراطور» عن جدارة واستحقاق.حضر الاستقبال عبدالناصر الشامسي، المدير التنفيذي لنادي الوصل، وعدد من موظفي النادي والقنصلية.

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