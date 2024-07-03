المازمي ينضم لقائمة الراحلين عن بني ياس

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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أعلن بني ياس رحيل لاعبه عيسى المازمي عن صفوف السماوي بعد نهاية عقده، بنهاية الموسم الأخير، موجهاً الشكر للاعب الذي قضى 5 مواسم مع الفريق. وانضم المازمي إلى قائمة المغادرين لبني ياس بعدما كان النادي أعلن عن رحيل برستيج مبونغو وحسين عباس وساشا الذي انتقل إلى الوحدة، إلى جانب رحيل عدد من اللاعبين بعد نهاية عقودهم وعدم رغبة النادي في التجديد، وهم الحارس عبد الله سلطان وحميد المهري وعبد الله جاسم، والأرجنتيني غاستون سواريز المنتقل إلى شباب الأهلي، ونهاية إعارة الدولي الألباني تاولانت سيفيري.

من جهة أخرى، بدأ النادي في إجراء الفحوصات الطبية للاعبيه في بداية انطلاقة التحضيرات استعداداً للموسم الجديد، إذ يخوض الفريق عدداً من الحصص التدريبية قبل السفر إلى معسكر صربيا يوم 11 يوليو الجاري.

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