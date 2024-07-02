أبيض الشباب يلتقي نظيره الأردني غداً في نصف نهائي بطولة الديار العربية

المصدر: البيان

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يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة في السادسة من مساء يوم غد الأربعاء بتوقيت الإمارات نظيره المنتخب الأردني على استاد مدينة الملك فهد في الطائف، في الدور نصف النهائي لبطولة الديار العربية.

وكان أبيض الشباب ضمن التأهل للدور الثاني للبطولة بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزه في الجولتيتن الأولى والثانية على البحرين (3-1) وسوريا (3-0) على التوالي، فيما خسر أمام منتخب فلسطين في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

واختتم أبيض الشباب تحضيراته لمواجهة الأردن بأداء حصه تدريبية مغلقة مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية لملعب المباراة، حرص خلالها الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدرب سليم عبدالرحمن على الوقوف والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وطبق خلالها بعض الجمل والخطط التكتيكية.

وقال سليم عبدالرحمن مدرب المنتخب : " نجحنا في تخطي الدور الأول للبطولة بصدارة مجموعتنا عن جدارة واستحقاق، وحرصنا على إراحة بعض اللاعبين الذين شاركوا في الجولتين الأولى والثانية, خاصة بعد ضمان التأهل للدور نصف النهائي، تخوفاً من الإجهاد البدني أو حدوث إصابات".

وأضاف : " مواجهة الغد لن تكون سهلة، خاصة أنها مباراة إقصائية وأمام المنتخب الأردني, الذي يُعد أحد المنتخبات العربية المتطورة، لكن ثقتنا كبيرة في قدرة رجال الأبيض على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية، والتأهل لنهائي البطولة".

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