25 صفقة جديدة في «ميركاتو المحترفين»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تبدأ أغلب أندية دوري المحترفين هذا الأسبوع تحضيراتها استعداداً للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، لكن على غير العادة في هذه الفترة من كل عام، يسجل سوق الانتقالات الصيفية حالة ركود غير عادية، حيث لم يتجاوز عدد الصفقات الجديدة حتى الآن من اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين والمدربين الـ25 صفقة بعضها لم يتم الكشف عنه بشكل رسمي من الأندية المعنية.

وتبدأ عمليات قيد اللاعبين وتسجيلهم للفترة الأولى للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025 في العاشر من الشهر الحالي وتستمر حتى 1 أكتوبر 2024 على أن تنطلق الفترة الثانية للقيد من 15 يناير إلى 11 فبراير 2025.

وأكد عادل العامري وكيل اللاعبين أن سوق الانتقالات الصيفية يعاني من حالة ركود غير طبيعية مقارنة بالمواسم السابقة، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب، مشيراً إلى أن أغلب الأندية مرتبطة مع لاعبين لمدة موسمين أو أكثر، ولذلك اختارت التركيز على استقطاب اللاعبين المقيمين، وقال: بعض الأندية لن تدخل سوق الانتقالات بثقلها لأنها ستحتفظ بلاعبيها وفي مقدمتها الوصل بحكم نجاح اختياراته في الموسم الماضي، ومن الطبيعي ألا يتجه بطل الثنائية للتغيير لأن لاعبيه فرضوا أنفسهم وقدموا مستويات عالية، ومنهم جيرونيمو بوبليتي الذي رغم إصابته قرر الوصل التجديد معه، الأندية الأخرى لديها لاعبون ممتازون يستحقون الاستمرار والبعض الآخر لا يمكن الاستغناء عنهم رغم مستوياتهم المتواضعة بحكم العقود.

وأوضح العامري أن بعض الأندية لم تنته بعد من تحديد الميزانيات الخاصة بملف التعاقدات، ولذلك ما زالت مترددة ولم تدخل سوق الانتقالات بثقلها المعهود.

ويواصل عجمان تصدر الأندية الأكثر نشاطاً بـ 4 صفقات جديدة وتجديد عقود 3 لاعبين، وشملت الصفقات الجديدة المدرب الصربي العائد غوران توفيغدزيتش، واللاعب المقيم البرازيلي فيكتور هنريكي القادم من الظفرة، وصانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني لاعب معيذر القطري، الذي انتقل إلى البرتقالي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسمين، وتعاقده مع الظهير الأيمن فرج بن نجيمة لاعب النجم الساحلي التونسي ولاعب منتخب شباب تونس، كما جدد عجمان عقود مدافعيه سعود سعيد وعبد الله صالح والصربي ميلوش كوسانوفيتش.

وخطف خورفكان بدوره الأنظار بصفقاته النوعية، حيث تعاقد مع المدرب الروماني دانييل أيسايلا خلفاً لمدربه الحالي نيبوشا، وضم المدافع محمد شاكر في صفقة انتقال حر قادماً من العين، والمدافع فراس الخصيبي القادم من نادي الإمارات، والبرازيلي ماتيوس أوليفيرا لاعب خط الوسط، وتعاقده مع حارس المرمى راشد عبد الله سهيل، وتجديد عقد حارس المرمى أحمد حمدان لمدة 3 سنوات.

ودخل النصر سوق الانتقالات الصيفية بصفقة واحدة حتى الآن وهو الجناح البرازيلي المقيم جونيور لاعب نادي خورفكان، كما جدد عقد البوسني سمير مميشيفيتش لمدة موسم إضافي، ولم تصل بعد مفاوضاته للنجم علي مبخوت والبرازيلي آلان ماركيز لاعب الوحدة السابق والتوغولي لابا كودجو مهاجم العين إلى نهايتها السعيدة.

وسجل شباب الأهلي دخوله إلى سوق الانتقالات بصفقة المدرب البرتغالي باولو سوزا الذي خلف الصربي ماركو نيكوليتش المقال من منصبه، وتجديد عقود الثلاثي وليد عباس ومحمد مرزوق والأوزبكي عزيز جانييف، أما العين بطل آسيا فقد دخل سوق الانتقالات بصفقة متميزة بضم المالي سيكوبابا مهاجم البطائح وتجديد عقدي خالد علي الظهير الأيسر وحارس المرمى محمد بوسندة، وضم الجزيرة المدافع محمد يوسف عتيق (23 عاماً) قادماً من شباب الأهلي لمدة 4 سنوات، كما جدد عقد لاعبه المغربي المقيم محمد ربيع، وضم البطائح لاعبين جديدين هما حارس المرمى محمد جمعة القادم من النصر في صفقة انتقال حر، والمدافع البرازيلي رفائييل بريرا إضافة إلى تجديد عقد المدرب غوران توميتش.

وأعلن بني ياس عن تعاقده مع المدرب البرتغالي جواو بيدرو بدلاً عن السلوفيني داركو ميلانيتش وتعاقده مع اللاعب المقيم إيساك تشيبانغو (21 عاماً) القادم من النصر في صفقة انتقال حر، كما قام بتجديد عقد مدافعه المنصوري خميس المنصوري والمهاجم المالي يوسف نياكاتي حتى 2026.

وتعاقد اتحاد كلباء مع الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء السعودي السابق والذي سبق أن خاض تجربة في دورينا مع ناديي الظفرة والوحدة، كما اقترب النمور من ضم الإيراني شهريار موغانلو مهاجم سيباهان.

أما العروبة أول الصاعدين لدوري المحترفين فقد جدد عقد مدربه البرتغالي برونو بيريرا واقترب من ضم اللاعب الغامبي بوبكر تراولي اللاعب السابق لنادي النفط الإيراني ونادي عجمان، وتعاقد دبا الحصن ثاني الصاعدين إلى المحترفين مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي وضم اللاعب فلاح وليد القادم من العين في صفقة انتقال حر والمهاجم المغربي حميد أحداد لاعب الفتح الرباطي.

ولم تدخل 3 أندية سوق الانتقالات بأي صفقة حتى الآن يتقدمها الوصل بطل الثنائية الذي كان أعلن في مايو الماضي عن تجديد عقد جيرونيمو بوبليتي موسماً إضافياً، فيما لم يكشف ناديا الوحدة والشارقة عن أي تعاقد.

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